В Подмосковье прошел чемпионат по гольфу среди школьников

В турнире приняли участие 18 команд из пяти районов области.

Будущие звезды гольфа сразились на чемпионате Московской области среди школьников. Традиционный зимний турнир прошел в Дмитрове, участие в нем приняли 18 команд. Это ученики со второго по седьмой классы. В командном зачете лучшими стали хозяева чемпионата — гольфисты Дмитровского округа.

«Я немного тренируюсь, но, как я понимаю, у меня выходит хорошо. Я сегодня нервничала из-за этого, даже поплакала немного. Но меня успокоили, и, в общем-то, я очень рада, что мы заняли первое место», — говорит участница соревнований Мирослава Архипенко.

«Есть желание у многих школ открыть секцию. У нас их открыто 40. Школьники занимаются все на бесплатной основе. Они у нас получают бесплатное оборудование, и вот эти соревнования тоже на бесплатной основе», — отметил Валерий Гаврилов, президент Московской областной федерации гольфа.

Подмосковье является лидирующим регионом страны по развитию гольфа для школьников. Уже сейчас дети могут заниматься этим спортом бесплатно и тренироваться на профессиональных полях. Разработана специальная программа для подготовки тренерского состава. А в следующем году начнется строительство круглогодичного детского гольф-центра.

