Воланд или кот Бегемот? Джиган проходит пробы на роль в экранизации «Мастера и Маргариты»

Джиган проходит пробы на роль в экранизации «Мастера и Маргариты»

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; 5-tv.ru

Рэпер Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн. — Прим. ред.) может появиться в новом фильме по мотивам романа писателя Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Об этом музыкант рассказал подписчикам в Telegram-канале.

На видео артист подтвердил, что участвует в кастинге на одну из ключевых ролей в проекте федерального телеканала. В обращении к поклонникам он рассказал, что проходит пробы на роль Воланда.

«Я — часть той силы, что вечно хочет зла, но вечно совершает благо», — продекламировал рэпер на камеру.

Реакция фанатов оказалась неоднозначной. Часть аудитории с энтузиазмом восприняла новость, однако другие усомнились, что артисту подойдет образ Воланда, указав на особенности его дикции. Некоторые пользователи соцсетей и вовсе предположили, что Джигану больше подошла бы роль кота Бегемота.

Интерес к проекту усилился на фоне недавних заявлений голливудского актера и продюсера Джонни Деппа, который сообщал о намерении снять первую англоязычную экранизацию «Мастера и Маргариты». Практически сразу после этого в России объявили о собственных планах обратиться к булгаковскому сюжету.

Окончательный актерский состав станет известен после завершения кастинга.

