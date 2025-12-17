Авианосец США приблизился к Венесуэле на боевое расстояние

Фото: Global Look Press/IMAGO/Nikola Vilic

Перемещение произошло на фоне заявлений Вашингтона о возможных силовых действиях против южноамериканской страны.

Ударная группа США во главе с авианосцем USS Gerald Ford передислоцирована примерно в 600 километрах к юго-западу от Пуэрто-Рико, что позволяет американской авиации оперативно нанести удары по территории Венесуэлы. Об этом написало издание Military Watch Magazine (MWM).

В публикации отмечалось, что перемещение кораблей произошло на фоне заявлений Вашингтона о возможных силовых действиях против южноамериканской страны. Как указали в издании, после передислокации министр обороны США Пит Хегсет объявил о начале наземных операций, которые официально направлены против транснациональных наркокартелей.

По оценке MWM, власти Венесуэлы, а также ряд государств международного сообщества отвергают утверждения о присутствии на территории страны подобных структур. Эти заявления рассматриваются как искусственный предлог для военного вмешательства, целью которого может быть либо силовая смена социалистического правительства, либо подрыв экономики за счет ударов по ключевой инфраструктуре на фоне действующих в настоящее время жестких санкций.

До этого резкую критику действий США высказал министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. По его словам, Вашингтон игнорирует нормы международного права и фактически навязывает миру «закон джунглей», добиваясь решений, которые выгодны исключительно Соединенным Штатам.

При этом, 17 декабря, глава МИД России Сергей Лавров также выразил обеспокоенность инициативами США. По его словам, обсуждение возможной наземной операции в Венесуэле подрывает перспективы международного диалога. Он напомнил, что помимо действий американской стороны в Карибском море, в числе которых потопление гражданских судов без правовых процедур, в Вашингтоне рассматривается и сценарий прямого вмешательства на венесуэльской территории.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, 11 декабря, заявила о надежде на мирное урегулирование ситуации. Она сравнила нынешний курс США с политикой «большой дубинки», напомнив о доктрине 26-го президента США Теодора Рузвельта, оправдывавшей вмешательство Вашингтона в дела стран Латинской Америки под предлогом стабилизации их внутренней ситуации.

