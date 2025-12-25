🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 декабря, для всех знаков зодиака

Фото, видео: 5-tv.ru

Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?

Сегодня 25 декабря, это день, когда вечность касается человеческой души и вдыхает в нее счастье.

♈️Овны

Овнам нужно проявить выдержку, вы на верном пути, главное оставайтесь искренними и не поддавайтесь слабости.

Космический совет: сияйте под дланью радости

♉ Тельцы

Тельцам пришло время творить. Цените нынешний момент, а не смотрите вдаль, возможности здесь.

Космический совет: транслируйте миру любовь

♊ Близнецы



Близнецам пришло время перейти через мост к своей сказочной истории. Верьте своей интуиции и мечтам.

Космический совет: откройтесь собственным крыльям

♋ Раки

Ракам необходимо вспомнить о своем роде. Корни неотъемлемая часть вашей жизни, примите их.

Космический совет: позвольте себе быть любимым

♌ Львы

Львам стоит проявить всю щедрость свой души. Это позволит вам открыть врата в мир магии.

Космический совет: отдавая, получите в разы больше

♍ Девы

Девам стоит обратить свой взор на других. Кто-то нуждается в вас, и это отличная возможность завести друзей.

Космический совет: согрейте, но не сожгите

♎ Весы

Весам нужно проявить все свои лучшие качества, если они хотят обрести гармонию и счастье. Подавите лень и проявите себя.

Космический совет: празднуйте с жаром в груди

♏ Скорпионы

Скорпионам пора погрузиться в свою душу. Отпустите старые обиды и загладьте собственную вину, чтобы двигаться дальше.

Космический совет: почувствуйте аромат свободы

♐ Стрельцы

Стрельцам самое время показать свой дух приключений. Заражайте других своим энтузиазмом и блистайте.

Космический совет: создавайте дом, а не ищите

♑ Козероги

Козерогам нужно стать олицетворением надёжности. Поддерживайте чужие идеи и прислушивайтесь к сердцу ближнего.

Космический совет: принесите огонь в душу

♒ Водолеи

Водолеям нельзя воспринимать людей поверхностно. Заглядывайте к другим в сердце и ждите.

Космический совет: найдите обитель доброты

♓ Рыбы

Рыбам нужно поверить в свои силы. Одна ваша мысль может изменить судьбу, но будьте аккуратны.

Космический совет: бойтесь собственности власти