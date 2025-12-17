Путин наградил участвовавших в освобождении Северска военнослужащих

Фото, видео: 5-tv.ru

На церемонии награждения президент отметил, что бойцам пришлось действовать в крайне сложных условиях.

Президент России Владимир Путин наградил медалями «Золотая звезда» Героя России военнослужащих, отличившихся в ходе операции по освобождению Северска.

На церемонии награждения президент РФ отметил, что бойцам пришлось действовать в крайне сложных условиях и прорывать глубоко эшелонированную оборону. По его словам, в результате скоординированных действий подразделений был освобожден Северск — «значимый для России город».

«В сложнейшей обстановке, стремительно преодолевая мощную эшелонированную оборону противника, вы и ваши однополчане освободили Северск — значимый для нас русский город», — сказал Путин.

В числе удостоенных высоких наград — командиры и военнослужащие Южного военного округа, внесшие ключевой вклад в проведение операции. Так, полковник Ярамир Темирханов, командир 6-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии, руководил действиями подразделений, которые взяли под контроль более 20 важных опорных пунктов противника. Генерал-майор Александр Муратов, начальник ракетных войск и артиллерии округа, обеспечил огневое превосходство, сорвав ротацию подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) и создав условия для наступления штурмовых групп.

Полковник Денис Пирогов, командир 123-й отдельной мотострелковой бригады, применив тактические приемы, в сжатые сроки овладел позициями на южной окраине города и закрепился на выгодном рубеже. Генерал-лейтенант Игорь Кузьменков руководил действиями соединений 3-й общевойсковой армии, которые нанесли поражение противнику, освободили девять населенных пунктов и сформировали плацдарм для охвата Северска.

Также награды получили офицеры и военнослужащие младшего звена. Старший лейтенант Наран Очир-Горяев, командир штурмовой роты, спланировал и провел операцию по освобождению ключевых городских кварталов. Ефрейтор Никита Сыромятников, механик-водитель мотострелкового батальона, несмотря на ранения, обеспечил захват опорного пункта противника. Сержант Юрий Петров, командир орудия гаубичной артиллерийской батареи, организовал работу расчета, уничтожившего артиллерийские средства, объекты управления и склады боеприпасов, что способствовало оперативному окружению города.

Кроме того, «Золотой звездой» отмечен начальник штаба — первый заместитель командующего войсками Южного военного округа генерал-лейтенант Александр Токарев, реализовавший операцию по освобождению населенного пункта Шевченко в ДНР на Времевском тактическом направлении.

Про завершение операции главе государства доложил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов 11 декабря.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин заявил, что Россия с началом СВО вернула себе статус полностью суверенной страны.

