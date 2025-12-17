Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Почему отказ от привычки остается единственным безопасным вариантом?

Электронные сигареты, которые долгое время воспринимались как щадящая альтернатива табаку, могут представлять серьезную опасность для женщин. Специалист по онкологическим заболеваниям рассказал, почему увлечение вейпами способно запустить разрушительные процессы в организме.

Вейпы под маской безвредности

Электронные сигареты за последние годы стали привычной частью повседневной жизни, особенно среди молодежи. Их выбирают из-за отсутствия запаха, дыма и распространенного мнения о сниженном вреде. Однако, как отмечает в беседе с Газета.ру врач-онколог и маммолог Магомед Сулиманов, такая репутация может быть обманчивой.

По словам специалиста, именно сочетание внешней привлекательности и вкусовых добавок делает электронные сигареты особенно опасными.

«Молодых женщин в вейпах привлекают не только паровые облака, но и различные вкусовые ароматизаторы. Однако хочу предостеречь: модные устройства очень быстро вызывают привыкание и становятся первым шагом к переходу на обычные сигареты. Более того, если часто увлекаться вейпами, это может увеличить токсическую нагрузку на организм и создать предпосылки для развития онкологического процесса», — поясняет онколог.

Канцерогены в аэрозоле

Несмотря на отсутствие табачного дыма, при использовании электронных сигарет в организм все равно попадают токсичные вещества. При нагреве компонентов жидкостей для вейпов образуются химические соединения, обладающие канцерогенными свойствами.

Эти вещества способны повреждать ДНК клеток, а при регулярном воздействии создавать условия для развития злокачественных новообразований. Опасность усиливается тем, что концентрация токсинов напрямую зависит от мощности устройства и температуры испарения.

Почему под ударом именно женский организм

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Онкологи отмечают, что ткани молочной железы особенно чувствительны к внешним воздействиям. Это гормонозависимый орган, остро реагирующий на любые нарушения баланса в организме.

Токсичные соединения, попадая в кровь через легкие, разносятся по всему организму и могут накапливаться в уязвимых тканях. При длительном воздействии это повышает риск развития опухолевых процессов, в том числе рака груди.

Иллюзия контроля и скрытая привычка

Отсутствие резкого запаха и дискомфорта создает ложное ощущение безопасности. По словам специалистов, из-за этого электронные сигареты часто используются дольше и чаще, чем обычные.

В результате токсическая нагрузка на организм может оказаться сопоставимой с традиционным курением, а иногда и превышать ее, особенно при регулярном использовании мощных устройств.

Подростки в зоне особого риска

Особую обеспокоенность у врачей вызывает рост популярности вейпов среди подростков. В период формирования организма воздействие токсичных веществ может иметь отложенные последствия.

Специалисты подчеркивают, что привычки, сформированные в юном возрасте, способны дать о себе знать спустя годы, когда вред уже невозможно будет компенсировать.

Вейп как начало опасной цепочки

По словам онколога, вред электронных сигарет часто недооценивается из-за их статуса модного аксессуара. Однако именно это делает ситуацию особенно тревожной.

«Важно понимать, что никакая мода не оправдывает риски для здоровья. Не стоит недооценивать последствия модного курения. Это может стать началом цепочки, которая приведет к разрушительным процессам в организме», — отмечает Сулиманов.

Профилактика и ранняя диагностика

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Специалист призывает женщин внимательнее относиться к своему здоровью и не воспринимать электронные сигареты как безопасную привычку. По его словам, профилактика и регулярные обследования играют ключевую роль в снижении онкологических рисков.

Врач рекомендует проходить ультразвуковое исследование молочных желез не реже двух раз в год, даже при отсутствии жалоб. Ранняя диагностика позволяет выявить заболевание на стадии, когда лечение наиболее эффективно.

Почему отказ остается единственным безопасным вариантом

Медики подчеркивают, что долгосрочные последствия вейпинга до конца не изучены, однако уже имеющиеся данные вызывают серьезные опасения. Концентрация токсичных веществ в аэрозоле зависит от состава жидкости, температуры нагревания и режима использования устройства.

По мнению специалистов, единственным способом действительно снизить риски остается полный отказ от курения в любой форме. Осознанный выбор и забота о здоровье, отмечают врачи, сегодня важнее любых модных трендов.

