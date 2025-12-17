Лекарство от здоровья: частная клиника в Петербурге разводит клиентов на дорогие операции

Фото, видео: © РИА Новости/частная клиника; 5-tv.ru

Как подозревают пациенты, такое дороге вмешательство им даже не требуется.

Сначала деньги, услуга потом — по такому принципу работает одна из частных клиник в Петербурге. Врачи, как настоящие маркетологи, пытаются удержать клиентов любыми способами. И, как подозревают пациенты, диагнозы, которые им поставили — выдуманные.

Можно ли доказать обман, вернуть деньги и привлечь руководство клиники к ответственности, узнал корреспондент «Известий» Егор Еперев.

Когда Веронике предложили дорогостоящее лечение — думала недолго. Врачи обещали, что их методика точно поможет.

Когда боли в спине, с которыми обратилась пациентка, не прошли, врачи предложили добавить чудо-уколы за 140 тысяч рублей. Сразу же оформили кредит на услугу с громким называнием «биоимплант» и отправили в процедурный кабинет.

Позже выяснилось, что этот препарат не только бесполезен при данном заболевании, но и опасен, если пациент не прошел правильную подготовку к процедуре.

Однако от пациентов в клинике нет отбоя. Запись — на несколько дней вперед. Клиентов заманивают бесплатной консультацией, а уже за закрытыми дверями кабинетов начинается настоящая психологическая обработка.

«У меня супруга увидела это сообщение и сказала, что это развод. Тебе сделают бесплатно, но в дальнейшем, скорее всего, тебе будет развод на операцию. Что будут преувеличивать, что у тебя все плохо», — рассказал пациент клиники Арзу.

Бывшие сотрудники клиники хорошо об этом знают. Первым делом — продажи, а лечение — потом.

«Мне, как кинезиологу, на бесплатный сеанс кинезиологии. Пенсионерам, допустим, бесплатное УЗИ. Бесплатное обследование. Ну конечно, там, на том же УЗИ, допустим, нашли какие-то изменения. И говорят о том, что вам необходимо обязательно лечить, иначе у вас будет все очень плохо», — рассказал бывший сотрудник клиники, кинезиолог Денис Иванов.

Даже отзывы в интернете кричат: за помощью сюда лучше не приходить.

И все это лишь в одной конкретной клинике. А посчитать их количество даже в одном только Петербурге сложно. Полиция, как в случае и с Вероникой, ничем не может помочь — медицинский центр оформлен официально, у врачей есть лицензии. Также легально работала клиника, где пациентке насчитали астрономическую сумму за зубные импланты, которые ей не требовались.

«Писать заявление, тут же обращаться в Росздравнадзор, если нет сил, тогда в прокуратуру, Роспотребнадзор. И если сумма больше 250 тысяч рублей, можно смело идти писать заявление по 159 УК РФ в Следственный комитет», — посоветовала медицинский юрист Алена Барсова.

Мужчина, представившийся одним из руководителей медцентра, где лечилась Вероника, давать комментарии почему-то не захотел.

Пациентка намерена довести дело до конца и вернуть деньги в полном объеме. А пока радуется, что хотя бы вовремя отказалась от процедуры.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.