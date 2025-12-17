«Думали, что разрушат Россию»: Путин напомнил о первопричинах СВО

Фото, видео: kremlin.ru; 5-tv.ru

Президент РФ выступил на расширенном заседании коллегии Минобороны.

Наша армия сохраняет стратегическую инициативу на всех направлениях спецоперации. При этом темпы продвижения значительно выросли. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны. Говорили также о поддержке семей и близких участников СВО. О дальнейшем укреплении обороноспособности страны и развитии армии узнал корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.

Расширенное заседание коллегии Минобороны открывает, конечно, президент России Владимир Путин как Верховный главнокомандующий. Из главных итогов работы военного ведомства — инициатива на всей линии фронта.

«Наши войска уверенно продвигаются вперед и перемалывают противника, его группировки и резервы, в том числе так называемые элитные части и соединения, прошедшие подготовку в западных военных центрах, оснащенные современной иностранной техникой и вооружением. В этом году уже освобождено свыше 300 населенных пунктов», — сообщил Путин.

Во вступительный части президент отметил и увеличившиеся темпы продвижения на фронте, и помощь со стороны военнослужащих из КНДР. Также он особо подчеркнул: государство должно сделать все, чтобы поддерживать семьи и близких тех, кто отдал свою жизнь за Родину.

По словам Владимира Путина, помимо фронта нужно помнить и о работе в тылу. Это и военные заводы, на порядок нарастившие производство за несколько лет, и новые образцы вооружения — подводные лодки, надводные корабли, ракеты неограниченной дальности «Буревестник» и подводный аппарат «Посейдон». Тем более, что угроза безопасности России все явственнее исходит от блока НАТО.

«Страны НАТО активно наращивают и модернизируют наступательные силы, создают и развертывают новые виды оружия, в том числе в космическом пространстве. При этом в Европе людям вбивают в голову страхи по поводу неизбежного столкновения с Россией, мол, надо готовиться к большой войне. Разного рода деятели, которые занимали или занимают до сих пор ответственные посты, о своей ответственности, похоже, просто забыли», — заявил президент.

Именно поэтому одним из главных приоритетов остается развитие ядерных сил как главного сдерживающего фактора.

«Среди ключевых направлений госпрограммы — система противовоздушной и противоракетной обороны, средства управления радиоэлектронной борьбы, беспилотные комплексы во всех средах. И, конечно, приоритетом для нас является совершенствование стратегических ядерных сил. Как и прежде, они будут играть основную роль в сдерживании агрессора и сохранении баланса сил в мире», — добавил российский лидер.

Российская ядерная триада — самая современная на планете. Модернизировано и заменено на современные образцы больше 90% вооружения. Заканчивается переоснащение шахтных комплексов.

«Вот так выглядит фактически финальная часть перевооружения РВСН. В шахту опускается ракета „Ярс“, именно эти комплексы в ближайшие годы будут основой ракетных войск стратегического назначения», — сообщил корреспондент.

Подвижные грунтовые комплексы полностью перешли на новейшие «Ярсы», а до конца года будет развернут и «Орешник». О ядерных силах говорил и министр обороны РФ Андрей Белоусов, но большая часть выступления главы военного ведомства, конечно, касалась спецоперации.

«Как отметил Владимир Владимирович, за год освобождено свыше 300 населенных пунктов, более шести тысяч квадратных километров территории. Это на треть превышает прошлогодние показатели, причем темпы продвижения группировок войск „Восток“, „Центр“ и „Запад“ по сравнению с 2024 годом выросли в 1,5-2 раза», — подчеркнул Белоусов.

За сухими цифрами — огромная работа как министерства, так и бойцов на фронте. Но, судя по словам министра, впереди еще более масштабные задачи, в том числе и в сфере беспилотных аппаратов. Они уже стали главным ударным средством современного вооруженного конфликта.

«В настоящее время до половины потерь противника приходится на FPV-дроны. Если в прошлом году преимущество в боевом применении тактических беспилотников было на стороне противника, то в августе этого года наступил перелом. А сегодня мы достигли двукратного количественного превосходства над противником», — добавил глава Минобороны.

В завершении открытой части коллегии Владимир Путин в очередной раз вернулся к первопричинам СВО. И эта часть выступления, конечно, была предназначена для Запада.

«Все полагали, что за короткий период времени Россию они разрушат, развалят, а „европейские подсвинки“ тут же включились в эту работу прежней американской администрации в надежде поживиться на развале нашей страны, вернуть себе что-то, что было утрачено в прежние исторические периоды, и попытаться взять реванш. Как теперь всем стало очевидно, все эти попытки и все эти деструктивные планы в отношении России полностью провалились», — заявил он.

Впрочем, президент отметил, что разговор с нынешней американской администрацией все же складывается намного более конструктивно. И тем не менее, если устранить причину начала конфликта не получится дипломатическим путем, Россия добьется возвращения исторических земель военным.

