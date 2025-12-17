Дороги не по ГОСТу: куда ушли похищенные из челябинского миндортранса миллиарды

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Кондратюк; 5-tv.ru

Недобросовестные подрядчики завоевали доверие сотрудника ведомства с помощью дорогого подарка.

В Министерстве дорожного хозяйства и транспорта сегодня прошли обыски. Задержан действующий чиновник и двое его бывших коллег. Их подозревают в хищении трех миллиардов рублей, которые были выделены на строительство и ремонт магистралей, но утекли на чужие счета. Детали криминальной схемы — у корреспондента «Известий» Павла Пономарева.

На этих фотографиях сотрудник челябинского Миндортранса. Его заводят в здания Министерства дорожного хозяйства и транспорта для проведения следственных действий.

— А у вас сегодня обыски проходят?

— Мы ничего не знаем.

К такому ответу наша съемочная группа была готова, ведь это не первый раз когда в здание челябинского Миндортранса приходят стражи порядка. В декабре прошлого года был задержан замминистра дорожного хозяйства Станислав Харченко, которого обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.

«По данным следствия, в период с 2021 по 2024 год обвиняемый, зная о допущенных подрядчиком нарушениях при ремонте автомобильных дорог, не потребовал от коммерческих организаций устранить выявленные недостатки. Поручил беспрепятственно принять работы, не соответствующие требованиям сметной документации», — сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК России по Челябинской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Анастасия Шапкина.

Проще говоря, Харченко знал, что капитальный ремонт дороги к поселку Джабык был выполнен за цену существенно ниже, чем 500 миллионов рублей. Именно столько подрядчик «УралДорСтрой» получил за выполнение этой работы. Следствие полагает, что расходы были значительно меньше из-за того, что трассу отремонтировали с использованием особой щебеночно-песочной смеси. Она стоила в разы дешевле и не соответствовала ГОСТ.

О том, что у Харченко были особые отношения с подрядчиками, следователям стало известно в прошлом году. После того как ростовская компания «Цифровое превосходство» выиграла четыре выгодных госконтракта, директору компании хотелось сотрудничать с регионом и дальше. Выбор подрядчика зависел от первого заместителя главы Миндортранса Станислава Харченко. Завоевать его доверие получилось с помощью IPhone 15 Pro Max. Он получил такой подарок от директора подрядной организации. И решил за всю Челябинскую область: компания продолжит работу в регионе. Сейчас чиновник вспоминает об этом с сожалением.

По делу о хищении почти трех миллиардов рублей из государственного бюджета были задержаны еще трое фигурантов. Среди них заместитель начальника отдела правового обеспечения министерства Фаткулин, бывший замначальника управления Дмитрий Чупахин и главный специалист Богданова. В отношении задержанных планируется избрание меры пресечения в виде заключения под стражу.

