Врач рассказал, почему цистит часто развивается после секса

Уролог Королев: травма может быть причиной цистита после секса

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Эксперт назвал травмы, аллергию и гигиену ключевыми факторами развития посткоитального воспаления.

Цистит, развивающийся после полового акта, — распространенная и болезненная проблема, с которой сталкиваются многие женщины. Уролог высшей категории Сергей Королев в интервью Газета.ру объяснил, почему воспаление может возникнуть даже при использовании презерватива, и развеял миф о его «стерильности».

Главная причина цистита — всегда бактерии, в 70–95% случаев это кишечная палочка (Escherichia coli). Половой акт же создает идеальные условия для их проникновения в мочевой пузырь.

«Причина всегда — бактерии, а все вышеперечисленное — предрасполагающие факторы», — подчеркнул врач.

Какие факторы провоцируют воспаление:

Травматизация слизистой: интенсивный или длительный половой акт может вызвать микротравмы, облегчая бактериям доступ.

Недостаточная гигиена: отсутствие должного очищения половых органов у обоих партнеров повышает риск переноса бактерий.

Аллергическая реакция: раздражение от компонентов контрацептивов (смазки, спермициды) или латекса презерватива ослабляет местную защиту.

Королев уточнил, что бактерии в небольшом количестве обитают на коже даже чистоплотного человека. Однако их попадание на раздраженную или травмированную слизистую резко увеличивает риск полноценного воспаления.

