Мишустин заявил о снижении числа цифровых преступлений в России

Ключевую роль сыграли меры по защите граждан от мошенников.

Число зарегистрированных цифровых преступлений в России начало снижаться благодаря принятым мерам по борьбе с кибермошенничеством. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии «О борьбе с кибермошенничеством».

Он отметил, что за последние десять месяцев 2025 года их количество сократилось на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По словам главы правительства, положительная динамика фиксируется впервые с июля текущего года. Если сравнивать октябрь с предыдущим месяцем, падение числа цифровых преступлений составляет уже почти 25%.

Мишустин подчеркнул, что ключевую роль сыграли меры по защите граждан от мошенников. В частности, почти 800 тысяч россиян установили самозапрет на оформление новых SIM-карт, а более 20 миллионов человек — на получение потребительских займов.

Кроме того, свыше трех миллионов пользователей воспользовались специальным сервисом на портале «Госуслуги» для защиты от кибермошенников.

Отдельно премьер-министр отметил вклад банковского сектора и операторов.

«Банки внедрили систему анализа транзакций, которая в режиме реального времени предупреждает клиентов о подозрительных операциях и останавливает их», — сообщил Мишустин.

Так, антифрод-системы позволили предотвратить свыше 27 миллионов операций без добровольного согласия клиентов в прошлом году, что почти вдвое больше, чем годом ранее. Операторы связи, в свою очередь, используют инструменты анализа трафика для блокировки мошеннических вызовов.

Мишустин пояснил, что расширение набора цифровых инструментов позволяет гражданам самостоятельно защищать данные и средства, а принятые меры дают измеримый результат.

