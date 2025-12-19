Удача и успех там, где душа: китайский гороскоп на неделю с 22 по 28 декабря

Фото, видео: 5-tv.ru

На что следует обратить внимание на грядущей неделе?

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 22 по 28 декабря от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Интенсивная неделя, последняя полная неделя перед западным новым годом и первая неделя после официального начала астрономической зимы. Обещает яркий набор рабочих дней и расслабленные выходные. Планируйте дела на понедельник, вторник и пятницу.

Понедельник, 22 декабря 2025 года

День Деревянного быка

Собирает самые лучшие звезды. День неплох для того, чтобы сыграть свадьбу, начать ремонт, отправиться в путешествие, открыть бизнес, однако следует помнить, что буквально несколько часов ранее состоялась пиковая фаза зимнего солнцестояния. Именно поэтому однозначно позитивным этот день назвать нельзя — он находится в слишком большой близости к солнцестоянию, чтобы рекомендовать его безоговорочно. Лунная стоянка также не сулит ничего хорошего. А структура дня указывает на риск возникновения ссор, судебных разбирательств по поводу имущества и потерь денег.

Совет книги перемен: процессы начинаются и заканчиваются неопределенно. Велик риск действовать невпопад, и это может привести к затруднениям.

Вторник, 23 декабря 2025 года

День Огненного тигра

Получает прекрасные звезды, не такие хорошие, как в понедельник, но все же день может считаться благоприятным для множества дел. Дела начатые сегодня множатся, а свадьба сегодня принесет множество потомков. Структура дня благоприятна и обретает поддержку звезды благородного.

Совет книги перемен: удача и успех будут там, куда стремится ваша душа. Надежды сбудутся, но нужна помощь благородного человека.

Среда, 24 декабря 2025 года

День Огненного кролика



Умеренный день по звездам. К тому же, именно сегодня складывается нецивилизованное наказание. В такой день чаще всего возникают эпизоды недопонимания между противоположными полами. Возможны обиды, ошибки, скандалы и сплетни. «Из-за малой нетерпимости может возникнуть большая беда» — гласят древние тексты.

Совет книги перемен: время благоприятно для обдумывания планов и интеллектуальной деятельности.

Четверг, 25 декабря 2025 года

День Земляного дракона

Умеренный день, получает посредственные звезды. В такой день допустимо обращаться за кредитом, начинать долгие процессы. Допустимо проводить медицинские процедуры. Дела начатые сегодня будут иметь благоприятное завершение.

Совет книги перемен: проявите уважение к начальству, это пойдет вам на пользу. Постарайтесь не предъявлять больших требований к жизни.

Пятница, 26 декабря 2025 года

День Земляной змеи

Обладает прекрасными звездами и идеально подойдет для всех самых важных дел, которые только могут быть. К хорошим звездам присоединяется лунная стоянка Холм, которая поддерживает все дела включая деловые встречи, решение личных вопросов, строительные работы, деловые переговоры, свадьбы, поиск славы, богатства и решение вопросов здоровья.

Совет книги перемен: ведите себя скромно и тактично, постарайтесь отыскать золотую середину между напором и скромностью.

Суббота, 27 декабря 2025 года

День Стальной лошади

Звезды не готовы блистать сегодня. К тому же, это разрушитель месяца. Он подойдет для наведения чистоты в доме, генеральной уборки в вещах, делах и мыслях. Отличное время для того, чтобы начать избавляться от лишнего веса, дурной привычки, начать длительное лечение или другую важную внутреннюю трансформацию. Но направлять энергию вовне — на контакты, контракты — лучше не стоит.

Совет книги перемен: будьте терпеливы — и ваши желания исполнятся.

Воскресенье, 28 декабря 2025 года

День Золотой козы

Полный неопределенности, сулящий затруднения в движении, препятствия, сложности в решении срочных вопросов, воскресенье подойдет для домашних забот — ведь это последний уикенд перед праздниками. Нужно успеть привести в порядок свое пространство и нарядить елочку в позитивных секторах дома (восточном и юго-восточном. — Прим. ред.). События могут пойти неожиданно. К тому же, в этот день стоит последить за здоровьем.

Совет книги перемен: пусть все идет своим чередом, и вы поймете что жизненные проблемы могут многому научить, а не только принести огорчения.

