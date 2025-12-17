Мосгорсуд назначил дату рассмотрения дела о выселении Долиной из квартиры
Мосгорсуд назначил рассмотрение вопроса о выселении Долиной на 25 декабря
Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид
Верховный суд рассмотрит иск Полины Лурье.
Московский городской суд назначил на 25 декабря рассмотрение иска о выселении народной артистки России Ларисы Долиной из спорной квартиры в Хамовниках. Об этом сообщил 5-tv.ru.
Дело поступило на новое апелляционное рассмотрение после заседания Верховного суда РФ 16 декабря, в ходе которого были отменены все решения нижестоящих судебных инстанций.
Афера с квартирой Долиной
История с квартирой Долиной получила широкий общественный резонанс в августе 2024 года, когда артистка публично заявила, что стала жертвой масштабной схемы мошенников. По ее словам, злоумышленники на протяжении четырех месяцев оказывали на нее психологическое давление, убеждая продать квартиру в центре Москвы якобы для сохранения денежных средств. В итоге деньги были переведены на так называемые «безопасные счета», а часть наличных передана курьеру.
Общий размер ущерба, по оценкам следствия, составил не менее 317 миллионов рублей.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что Верховный суд учтет дело Ларисы Долиной при обобщении практики пересмотра сделок.
