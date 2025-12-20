Подростка держали взаперти и морили голодом: 900 обвинений против опекунов

Фото: www.globallookpress.com/Boulder Police Department

Истощенного мальчика спасли после сигнала из школы — к моменту вмешательства он весил всего 36 килограммов.

В США двум женщинам предъявлены сотни уголовных обвинений после того, как из-под их опеки был изъят подросток, который подвергался длительному насилию, изоляции и голоданию. Об этом сообщает People.

Согласно судебным документам, с которыми ознакомилось издание, 37-летней Саре Фабер предъявлено 947 обвинений, а 51-летней Эми Биллотт — 959. В перечень входят незаконное удержание несовершеннолетнего, незаконное лишение свободы, отягчающее нападение, угроза благополучию детей, принудительное рабство, неосторожное создание угрозы жизни и террористические угрозы. Обе женщины содержатся в тюрьме округа Джефферсон под залогом в 500 тысяч долларов каждая.

По данным властей, подростку во время предполагаемого насилия было от 15 до 16 лет. За время проживания у женщин его вес снизился до 36 килограммов.

Расследование началось после того, как сотрудники школы обратились в полицию, заметив, что ученик выглядит крайне истощенным и обезвоженным, а также сильно похудел в сравнении с прошлым годом. Подростка доставили в детскую больницу в Питтсбурге, где врачи зафиксировали признаки тяжелого недоедания и физического насилия.

В уголовной жалобе указано, что мальчик рассказал следователям о почти постоянном заключении в своей спальне — в том числе в летние месяцы. По версии следствия, за его передвижениями следили с помощью камер, подключенных к мобильному приложению, а на двери комнаты была установлена сигнализация. Окна, как утверждается, были ограничены в открывании при помощи винтов.

Подросток также заявил, что его заставляли часами стоять или выполнять физические упражнения до полного изнеможения. По ночам, по его словам, его могли приклеивать скотчем к полу в спальне. Он утверждал, что не имел матраса и одежды для сна, а в качестве наказания его на несколько дней запирали в подвале.

Кроме того, мальчик сообщил о физическом насилии: его, как утверждается, толкнули с лестницы и порезали ножом, из-за чего он получил травмы, включая рану плеча и оставшиеся шрамы. В жалобе также говорится, что женщины якобы использовали клоунов как средство запугивания и угрожали брызнуть ему в глаза кошачьим инсулином.

Начальник полиции Бруквилла Винс Маркл, комментируя дело, сообщил, что спальня подростка была практически пустой — без постельного белья, мебели, игрушек или личных вещей, и представляла собой «абсолютно пустую комнату». Он также отметил, что пострадавшему предстоит долгий путь восстановления и что расследование стало тяжелым испытанием даже для сотрудников полиции из-за масштаба жестокости.

Соседка семьи рассказала журналистам, что однажды видела подростка, выносившего мусор в холодную погоду в подгузнике, и призналась, что не осознавала серьезности происходящего до обнародования деталей дела.

