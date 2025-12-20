Пик силы позже, чем принято думать: ученые назвали ключевой возраст тела

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Спортивные достижения легендарных спортсменов — тому доказательство.

Физические возможности человека достигают своего максимума примерно к 35 годам — к такому выводу пришли ученые из Каролинского института, проанализировав данные почти полувекового наблюдения за сотнями людей. Результаты исследования помогают по-новому взглянуть на возрастные пределы физической формы и объясняют, почему многие звездные спортсмены показывают лучшие результаты именно в середине тридцатых. Об этом сообщает Daily Mail.

Почти 50 лет наблюдений

В основу исследования легли данные 427 участников — 222 мужчин и 205 женщин, — за которыми начали наблюдать еще в 1974 году. На момент старта им было около 16 лет. В течение последующих 47 лет испытуемые регулярно проходили комплексные тесты, оценивающие разные аспекты физической работоспособности.

Ученые сосредоточились на трех ключевых показателях: аэробной способности, мышечной выносливости и мышечной силе. Такой подход позволил отследить не только общий спад с возрастом, но и различия между отдельными физическими функциями.

Как измеряли физические возможности

Фото: 5-tv.ru

Аэробную способность оценивали с помощью нагрузочных тестов — на велоэргометре или беговой дорожке. Мышечную выносливость верхней части тела проверяли с помощью упражнений, аналогичных жиму лежа. Силу мышц ног измеряли через прыжковые тесты, которые отражают взрывную мощность.

Этот набор тестов повторялся на протяжении десятилетий, что дало исследователям редкую возможность проследить полный жизненный цикл физической формы — от подросткового возраста до начала седьмого десятка жизни.

Неожиданный пик — середина тридцатых

Анализ показал, что аэробная способность у женщин достигает максимума примерно в 35 лет, а у мужчин — в 36. Показатели мышечной выносливости выходили на пик немного раньше: около 34 лет у женщин и 36 у мужчин.

С мышечной силой картина оказалась иной. Максимальные значения в этом тесте мужчины демонстрировали в среднем в 27 лет, а женщины — уже в 19. Однако, несмотря на это различие, в целом исследователи пришли к выводу, что совокупная физическая работоспособность организма достигает наивысшего уровня именно в районе 35 лет.

Авторы исследования поясняют, что ключевым наблюдением стало достижение максимальной «пропускной способности» организма до 36 лет, а затем — ускоряющееся снижение всех изученных показателей после примерно 40 лет у обоих полов.

Как быстро тело теряет форму

Фото: 5-tv.ru

После пикового возраста темпы снижения физической работоспособности постепенно растут. В первые десять лет спад составляет менее 1% в год, но в последнем десятилетии наблюдений ускоряется до более чем 2% ежегодно.

В среднем мужчины и женщины теряли около 37% физических возможностей от пикового возраста до 63 лет, при этом разброс был значительным — от 30% до почти 48%. Это подчеркивает, что старение происходит неравномерно и сильно зависит от индивидуальных факторов, включая уровень физической активности.

Физическая активность не останавливает спад

Ведущий автор исследования Мария Вестершталь подчеркивает, что полученные данные не означают приговора после 35 лет. По ее словам, движение и регулярная физическая активность способны существенно замедлить падение показателей, даже если полностью остановить этот процесс невозможно.

Исследовательница также отмечает, что никогда не поздно начать заниматься: даже при старте в более зрелом возрасте активность приносит пользу и помогает дольше сохранять функциональные возможности организма.

Почему элитные спортсмены подтверждают выводы науки

Результаты хорошо согласуются с тем, что наблюдается в профессиональном спорте. Во многих дисциплинах именно середина тридцатых становится временем крупнейших достижений.

В футболе Лука Модрич получил «Золотой мяч» в 33 года, а Дидье Дрогба забил решающий гол в финале Лиги чемпионов в 34. В теннисе Роджер Федерер выигрывал турниры Большого шлема в 35–36 лет, а Серена и Винус Уильямс демонстрировали пик формы в том же возрасте. В баскетболе Леброн Джеймс стал чемпионом НБА в сезоне 2019–2020, когда ему было 35 лет.

Что это значит для обычных людей

Ученые подчеркивают: даже элитные спортсмены, которые тренируются всю жизнь, со временем теряют физические функции. Однако понимание того, что пик наступает позже, чем принято считать, меняет представления о возрасте, спорте и активности.

Исследование показывает, что середина жизни — это не начало неизбежного упадка, а период, когда организм еще способен демонстрировать максимальную производительность. А регулярное движение остается главным инструментом, позволяющим продлить этот этап и смягчить неизбежные возрастные изменения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.