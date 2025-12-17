Путин: Россия с началом СВО вернула себе статус полностью суверенной страны

Фото: © РИА Новости/Алексей Куденко

Ключевым гарантом безопасности страны являются ВС РФ.

Россия с началом СВО вернула себе статус полностью суверенной страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин 17 декабря на расширенном заседании коллегии Минобороны России.

«В любой международной обстановке ключевым гарантом суверенитета и независимости России, ее безопасности и будущего, стратегического паритета остаются наши вооруженные силы», — заявил лидер РФ.

На коллегии президент страны сделал несколько важных заявлений касательно ситуации в Украине, преступлений, совершаемых киевским режимом, а также изменений на линии фронта.

Путин также затронул вопросы, связанные с деятельностью США и конкретно НАТО, а также размещением современных ракетных систем.

В своем выступлении на заседании глава государства подчеркнул динамику развития Вооруженных сил России и внедрение новых технологий.

Он отметил, что стратегические ядерные силы являются одним из ключевых факторов, обеспечивающих стабильность и защиту суверенитета страны.

