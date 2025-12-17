Минобороны РФ: ВСУ потеряли с начала СВО почти полтора миллиона боевиков

Фото: Reuters/Stringer

Такие данные следуют из инфографики военного ведомства.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли с начала специальной военной операции почти полтора миллиона боевиков. Такие данные следуют из инфографики Минобороны РФ, продемонстрированной на расширенном заседании коллегии ведомства.

Военное ведомство представило данные, согласно которым в 2025 году с начала СВО Украина потеряла свыше 1,496 миллиона боевиков. В 2024 году противник потерял 997 тысяч человек. В 2023-м потери составляли 405 тысяч, а в 2022-м — 118 с половиной тысяч.

Кроме того, ВСУ за весь период ведения боевых действий лишились 213,1 тысячи единиц военной техники.

До этого в ходе речи министр обороны РФ Андрей Белоусов отметил снижение боевого потенциала украинской армии на треть. Так, ВСУ потеряли более 103 тысяч различных образцов вооружения и военной техники, в том числе порядка пяти с половиной тысяч западного производства. Этот показатель в два раза превышает уровень прошлого года.

