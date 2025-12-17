Льготы, ИИ, электронные жетоны и дроны: планы по модернизации ВС РФ в 2026 году

Фото: © РИА Новости/Дмитрий Харичков

Девять основных направлений назвал министр обороны РФ Андрей Белоусов на расширенной коллегии Минобороны.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе доклада на заседании расширенной коллегии Минобороны обозначил ключевые ориентиры, по которым армия будет модернизироваться в 2026 году. В центре внимания — сохранение темпов действий на фронте, технологическое превосходство, перестройка обеспечения и логистики, модернизация подготовки кадров, а также «бережливое управление» и цифровизация внутри ведомства.

Большую часть тезисов министр увязал с изменившимся характером боевых действий: ростом роли БПЛА, попытками противника выстроить «линию дронов», ударами вглубь территории и критической важностью информации в тактическом звене. Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Электронные жетоны

Белоусов связал внедрение электронных жетонов с задачей по розыску военнослужащих, пропавших без вести. По его словам, в 2025 году уже создали главный координационный центр, упорядочили учет и запустили единую базу данных, а также развернули в группировках расчеты и эвакуационные группы. В 2026 году, чтобы усилить поисковые возможности, Минобороны планирует начать применение электронных жетонов: военный эксперимент в группировках «Центр» и «Днепр» дал положительный результат.

Льготы — «в цифре»

Министр заявил, что подход к социальному обеспечению поменяли, поставив в центр интересы военнослужащего. Он подчеркнул, что подтверждение участия в СВО уже можно получать «в течение нескольких минут», а следующий шаг — перевод льгот в бездокументационный и проактивный формат.

Смысл в том, чтобы человек получал льготы проще и быстрее, включая автоматические уведомления о том, какие меры поддержки ему положены. В 2025 году такой порядок уже ввели для освобождения от уплаты налогов, а в 2026-м планируется обеспечить предоставление не менее 90% самых востребованных льгот через портал «Госуслуги» или через МФЦ.

Роботы на передовой

Белоусов отдельно отметил, что в снабжении передовой все активнее применяются мотовездеходы, воздушные и наземные робототехнические комплексы. Он указал, что в 2025 году такие средства уже доставили на передний край более 12 тысяч тонн различных грузов, и в 2026 году эту цифру требуется увеличить как минимум вдвое.

Отдельным направлением министр назвал эвакуацию раненых: по его словам, опыт СВО показал эффективность робототехнических платформ. Он уточнил, что в 2025 году в войска поставлено 288 единиц такой техники, но это лишь часть потребности. На 2026 год поставлена задача обеспечить войска роботизированными средствами эвакуации в полном объеме — как меру, напрямую связанную со спасением жизни.

«Окопный» РЭБ против дронов

Говоря о противодействии беспилотникам, министр подчеркнул роль тактических («окопных») средств РЭБ, которые прикрывают штурмовые группы и позиции от атак БПЛА. Он перечислял такие комплексы, как «Оберег», «Пероед», «Силок», «Соседка» и другие.

По его данным, с начала года на передовую поставлено свыше 130 тысяч комплектов — в разы больше, чем ранее. При этом Белоусов прямо обозначил: в 2026 году подразделения на линии боевого соприкосновения необходимо и дальше насыщать эффективной тактической РЭБ — это одна из ключевых задач.

Армейской авиации — новые средства поражения БПЛА

Министр увязал рост атак беспилотников с необходимостью усиливать эшелонированную противовоздушную защиту, включая развитие мобильных огневых групп и новых способов перехвата. В этой логике он отдельно отметил, что армейскую авиацию планируют обеспечить новыми средствами поражения БПЛА — как частью системы противодействия воздушной угрозе.

Дроны с ИИ

Белоусов назвал внедрение инноваций и искусственного интеллекта одной из основных тенденций модернизации. Он подчеркнул, что в 2025 году уже начались поставки беспилотных систем с элементами ИИ — с функциями вроде автоматического удержания цели и автономной навигации.

На 2026 год планируется кратно нарастить объемы таких поставок. Дополнительно он говорил, что в боевой деятельности войск будут апробированы цифровые решения поддержки командиров на тактическом уровне и системы моделирования боевых действий по направлениям ПВО/ПРО и контрбатарейной борьбы.

Единая цифровая среда Минобороны

Министр заявил, что в 2025 году началась работа по формированию интегрированной информационной системы Минобороны: разработали ее облик, функциональные требования и технические задания, а также определили главного технологического партнера — Ростелеком — и заключили контракты.

В 2026 году, по его словам, планируется ввести в опытную эксплуатацию не менее 15 сервисов — в сферах социального и жилищного обеспечения, образования, управления имуществом и госзакупками. Также он сообщил, что должна начаться работа по переводу документооборота на безбумажную форму (с завершением в декабре 2027 года).

«Свод»

Отдельно Белоусов выделил рост значения информационной осведомленности и рассказал о внедрении системы «Свод». По его описанию, она создает единое защищенное информационное пространство от взвода до соединения с применением доверенных устройств и доступом к цифровым сервисам в реальном времени — от метеосводок и карт до космоснимков и данных об обстановке.

Он отметил, что опытно-боевую эксплуатацию «Свода» завершили в группировке «Центр», а к сентябрю 2026 года необходимо обеспечить поэтапное внедрение системы во всех группировках войск.

«Орешник»

В блоке про стратегические ядерные силы министр напомнил о планах по вводу в строй подвижного грунтового ракетного комплекса средней дальности «Орешник», отметив, что он должен быть поставлен на боевое дежурство (эта мера описана как элемент повышения возможностей стратегического сдерживания).

