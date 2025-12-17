Фото, видео: www.globallookpress.com/Sebastian Gollnow; 5-tv.ru

Европа уже сейчас затягивает конфликт на Украине, чтобы максимально ослабить Россию.

Вооруженные силы НАТО усиленно готовятся к противостоянию с Россией на рубеже 2030-х годов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

Одновременно с этим европейские государства затягивают конфликт на Украине, чтобы максимально ослабить Россию.

«Все мы знаем, что сегодня предпринимаются политико-дипломатические усилия по разрешению так называемого украинского конфликта. Отчетливо видим попытки европейских руководителей и киевского режима уклониться от решения этого вопроса», — подчеркнул Министр обороны.

Политика ЕС создает реальные предпосылки для продолжения боевых действий и в 2026 году. Поэтому России необходимо и дальше навязывать противнику свою волю, а также сохранить и нарастить набранные темпы наступления, постоянно совершенствуя способы и приемы ведения вооруженной борьбы, отметил глава оборонного ведомства.

Ранее Андрей Белоусов отметил, что Константиновка стала последним оплотом Вооруженных сил Украины.

