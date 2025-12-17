Фото, видео: Reuters/Stringer; 5-tv.ru

Все это результат действий объединенной группы войск Вооруженных сил России.

В этом году боевой потенциал украинской армии снижен на треть — все это результат действий объединенной группы войск Вооруженных сил России. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны России.

«В целом, в результате успешных действий объединенной группировки войск в этом году на треть снижен боевой потенциал украинских вооруженных сил», — сказал глава военного ведомства.

Так, украинцы лишились более 103 тысяч различных образцов вооружения и военной техники, в том числе порядка пяти с половиной тысяч западного производства. Этот показатель в два раза превышает уровень 2024 года.

При этом силовые структуры Украины лишились почти 500 тысяч боевиков, что лишило киевский режим возможности восполнять свои группировки за счет принудительной мобилизации своих граждан. Кроме того, в два раза снизились возможности военно-промышленного комплекса Украины по серийному выпуску военной продукции.

Кроме того, Белоусов в ходе выступления заявил, что эффективность точечных российских ударов составляет 60%, что значительно выше эффективности украинских ударов по территории РФ. Эффективность отечественной системы противовоздушной обороны (ПВО) при отражении атак ВСУ составляет в среднем 97%.

Министр обороны РФ отметил, что российская армия опережают противника в технологиях, способах и приемах ведения вооруженной борьбы.

Одна из главных особенностей ведения со стороны РФ — повышение роли информационной осведомленности в тактическом и оперативном звеньях. В войска активно внедряется система «Свод», где есть метеосводки, картографические сервисы, снимки из космоса, а также данные воздушной и наземной обстановки.

Белоусов рассказал также о развертывании качественно нового сегмента системы ПВО, основанного на FPV-перехватчиках. Формирование и оснащение расчетов этим видом оружия планируется завершить в первом полугодии 2026 года.

Также Россия создает мобильные огневые группы, обеспечивая их эффективными средствами поражения. Такими как ПЗРК «Верба», зенитными комплексами «Зубр» и «Цитадель».

