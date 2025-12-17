Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Чего не скажешь о нынешнем руководстве большинства европейских стран.

Россия поддерживает выстраивание равноправного сотрудничества вместе с США и со странами Европы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на расширенной коллегии Минобороны.

«Мы и сегодня выступаем за выстраивание взаимовыгодного и равноправного сотрудничества с Соединенными Штатами и с европейскими государствами, за формирование единой системы безопасности во всем Евразийском регионе», — сказал российский лидер.

Путин также отметил, что Россия приветствует позитивные сдвиги в переговорах с Белым домом. Однако европейские правительства не разделяют этот оптимизм. Президент выразил разочарование тем, что не может положительно отозваться о «нынешних лидерах большинства европейских стран».

Он подчеркнул, что руководство России осознает, что в любой международной ситуации ключевым гарантом суверенитета, независимости и безопасности страны, а также ее будущего и «стратегического равновесия», являются вооруженные силы.

«И как уже сказал, нам нужно планомерно работать над их укреплением. Что здесь хочу особо отметить, какие задачи поставить в сфере военного строительства, в том числе с учетом динамики ситуации на линии боевого соприкосновения», — заключил Путин.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.