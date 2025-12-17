Путин: геополитическая ситуация в мире остается напряженной

Фото, видео: 5-tv.ru

Геополитическая ситуация в мире остается напряженной, а в ряде регионов — критической. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны России.

Российский лидер отметил, что в Европе людей пугают якобы неизбежным столкновением с Россией, но это все ложь и бред. Масштабная военная помощь киевскому режиму от стран НАТО идет без перерыва, добавил Путин.

«Сегодня мы видим, что геополитическая ситуация в мире продолжает оставаться напряженной, а в ряде регионов становится просто критической», — сказал Путин.

Российский лидер добавил, что разного рода деятели на Западе, занимающие ответственные посты, руководствуются «сиюминутными, личными или групповыми политическими интересами», но не интересами своих народов.

«Это просто ложь и бред о какой-то мнимой российской угрозе европейским странам, но делается это вполне осознанно», — заключил президент РФ.

Президент России Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Минобороны России.

На прошлом мероприятии в 2024 году российский лидер сделал несколько заявлений о ходе СВО на Украине, о преступлениях киевского режима, а также о переломе на линии боевого соприкосновения. Кроме того, президент касался темы деятельности США и НАТО, а также размещения высокоточных ракетных комплексов.

В ходе своего выступления на заседании президент отметил темпы развития Вооруженных сил России и внедрения новых технологий. Тогда Путин назвал стратегические ядерные силы одним из основных инструментов сохранения стабильности и защиты суверенитета России.

