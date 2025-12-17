Путин заявил о постановке «Орешника» на боевое дежурство до конца года

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru

Президент выступил на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

Российский ракетный комплекс «Орешник» планируется ввести в строй до конца 2025 года, сообщил президент России Владимир Путин 17 декабря на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

«До конца года на боевое дежурство будет поставлен и ракетный комплекс средней дальности с гиперзвуковой ракетой „Орешник“. В прошлом ноябре впервые было проведено ее боевое применение», — сказал он.

В своем выступлении Путин также обсудил успешные испытания стратегической крылатой ракеты «Буревестник» с неограниченной дальностью полета и автономного подводного аппарата «Посейдон». Он отметил, что благодаря ядерной энергетической установке эти системы останутся уникальными и не имеющими мировых аналогов на длительное время.

«(Эти вооружения. — Прим. ред.) обеспечат стратегический паритет безопасности и глобальные позиции на десятилетия вперед», — подчеркнул президент РФ.

Он также отметил, что Россия будет продолжать работу над улучшением «Буревестника» и «Посейдона».

