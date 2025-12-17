Почти 120 выходных: как будут работать и отдыхать россияне в 2026 году

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев; 5-tv.ru

Изменится продолжительность майских выходных.

В будущем году россиян ждет 247 рабочих и 118 выходных дней. В Госдуме уточнили, что привычных четырехдневных майских выходных не будет. При этом новогодние каникулы продлятся 12 дней — это максимум за последние 12 лет.

А предпраздничная неделя в декабре станет самой короткой в уходящем году и продлится всего два дня — с понедельника по вторник.

Ранее 5-tv.ru писал, что работодатели по закону в России не могут вынуждать сотрудников работать в официальные праздники, в числе которых новогодние выходные.

Работа в период с 31 декабря по 11 января должна оплачиваться как минимум в двойном размере, если иное не предусмотрено системой оплаты труда. Согласие сотрудника является ключевым условием выхода на работу в праздничные дни. Если работник отказывается трудиться в новогодние выходные, работодатель не вправе оказывать на него давление для выполнения обязанностей.

