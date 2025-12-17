ИИ создаст 170 миллионов новых рабочих мест в мире к 2030 году

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

При этом будет ликвидирована пятая часть существующих профессий.

Искусственный интеллект и цифровизация меняют рынок труда быстрее всех предыдущих технологических революций. Как выяснили «Известия», к 2030 году развитие ИИ создаст около 170 миллионов новых рабочих мест в мире, и прежде всего — в технологиях и науке.

Но одновременно будет ликвидировано около 22% существующих профессий. В основном рутинных: в бухгалтерии, логистике и администрировании. Наиболее устойчивыми останутся те, которые основаны на эмпатии, творчестве и физическом присутствии: медсестры, психологи, руководители.

Эксперты подчеркивают: ключ к адаптации — осваивать новые инструменты. А компаниям же важно внедрять программы переобучения.

