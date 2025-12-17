Матвиенко назвала слаженной и партнерской работу Совета Федерации и правительства

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Казаков; 5-tv.ru

Спикер парламента провела ежегодное совещание со статс-секретарями и заместителями министров.

Валентина Матвиенко высоко оценила взаимодействие Совета Федерации с правительством, назвав его слаженным и партнерским. Она провела ежегодное совещание со статс-секретарями и заместителями министров.

Спикер подчеркнула, что такая координация крайне важна для решения серьезных задач и национальных целей, поставленных президентом. В результате совместной работы в бюджет были заложены средства на реабилитацию участников СВО, а по инициативе палаты готовится эксперимент по маркировке детского питания.

Отдельное внимание Валентина Матвиенко уделила недавно принятому закону, который направлен на борьбу с массовыми обзвонами граждан.

«Очень нужный, ожидаемый закон, но после этого буквально валом посыпались сообщения от банков, страховых компаний, других легально работающих организаций, которые просто не могли дозвониться до своих клиентов. Очевидно, здесь всем участникам законодательного процесса нужно было работать, тщательно исключить подобные риски на этапе разработки законопроекта», — отметила Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Отдельно Валентина Матвиенко выразила благодарность коллегам за поддержку инициативы о предоставлении статуса «Житель блокадного Ленинграда» всем блокадникам без требований по срокам пребывания в осажденном городе. Спикер Совета Федерации отметила, что это по-настоящему хороший и справедливый подарок ветеранам-блокадникам в год 80-летия Победы.

