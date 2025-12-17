Ждать полтора дня: на границе РФ и Эстонии образовались огромные очереди
Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Степанов; 5-tv.ru
Нагрузка выросла, в том числе, из-за желающих отметить Новый год в России.
Километровые очереди образовались в Эстонии на границе с Россией. Некоторые на то, чтобы перейти из Нарвы в Ивангород, тратят по полтора дня.
Все из-за слишком пристального досмотра сотрудников, которые пропускают примерно по человеку в час. При этом нагрузка на пункт и без того выросла из-за наплыва желающих, которые хотят отметить новогодние праздники в России.
Люди создают списки, чтобы не потерять место в очереди и, при этом, иметь возможность погреться в ближайших кафе и торговых центрах.
