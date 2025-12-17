Задержан вербовщик россиян для работы в скам-центрах в Мьянме

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Свою причастность к работорговле уроженец Узбекистана отрицает.

Задержан вербовщик мошеннических кол-центров (или скам-центров. — Прим. ред.), который похищал россиян для работы в Мьянме. Его причастность к преступным схемам впервые раскрыли в расследовании «Известий».

Рустам Мукаиршоев — уроженец Узбекистана и резидент нашей страны. Он обманом завлекал россиянок и гражданок КНР, которые затем оказывались в трудовом рабстве. С девушками он знакомился через социальные сети и обещал перспективную модельную карьеру. На деле же у них отбирали документы и угрозами заставляли работать на мошенников.

Мукаиршоев в эксклюзивном комментарии «Известиям» свою причастность к работорговле отрицает и утверждает, что сам был жертвой.

Посольство России в Мьянме сообщило о трех похищенных наших согражданах, которых удерживают до сих пор. Дипмиссия находится в постоянном контакте с местными властями.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Мьянме были похищены трое граждан России, которые, вероятно, оказались принуждены к работе в мошеннических кол-центрах.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.