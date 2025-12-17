В России запретят продавать табак и вейпы на остановках общественного транспорта

Фото: © РИА Новости/Алексей Мальгавко

Для некоторых объектов торговли есть исключение.

В ходе пленарного заседания Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о запрете продажи вейпов и табака на остановках общественного транспорта. Документ опубликован на сайте Думы.

Как сказано в пояснительной записке, будут внесены изменения в статью 19 федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции».

Согласно принятому закону, будет введен запрет на розничную торговлю табачной продукцией или никотинсодержащей продукцией, кальянами, а также устройствами для потребления никотинсодержащей продукции.

При этом в документе предусматривается исключение. Например, когда торговый объект, размещенный на остановке, является единственным в населенном пункте местом продажи такой продукции.

Таким образом, уже с 1 сентября 2026 года закон вступает в силу.

