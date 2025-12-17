Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

И все же спецпосланник Дональда Трампа реализует линию, которой придерживается глава Белого дома.

Спецпосланник США Стив Уиткофф после каждого нового совместного обсуждения лучше понимает позицию России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«С каждым новым контактом мы исходим из того, что он (Уиткофф. — Прим. ред.) имеет возможность лучше понять нашу позицию по наиболее актуальным вопросам», — отметил представитель Кремля.

При этом Песков подчеркнул, что Стив Уиткофф является частью команды президента США Дональда Трампа. Поэтому спецпосланник реализует линию, которой придерживается глава Белого дома.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что глава киевского режима Владимир Зеленский подписал военный контракт с ФРГ после переговоров о мире со Стивом Уиткоффом. Спецпосланник заявлял о прогрессе в решении конфликта со стороны Незалежной. Однако после переговоров в Берлине, в которых участвовали основные лидеры ЕС и НАТО, Зеленский подписал несколько документов. Среди них была и еще одна оборонная сделка. Она состояла из десяти пунктов о военной взаимопомощи, в том числе и разработке вооружений и беспилотников.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.