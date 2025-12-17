В мессенджере МАХ зарегистрировались 75 миллионов пользователей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Среднесуточная аудитория платформы в декабре составила 45 миллионов человек.

В российском мессенджере МАХ зарегистрировались уже 75 миллионов человек. Об этом сообщила пресс-служба платформы.

Среднесуточная аудитория мессенджера в декабре составила 45 миллионов человек. При этом с момента его запуска пользователи отправили более шести с половиной миллиардов сообщений и совершили свыше двух миллиардов звонков.

Отмечается, что в МАХ блогеры, компании и государственные организации создали уже более 122 тысяч публичных каналов. В сумме эти паблики собрали более 35 миллионов подписчиков. Самые популярные — каналы «Кремль. Новости», «Артемий Лебедев», «РИА Новости», «RT на русском» и «Едим дома».

Ранее 5-tv.ru писал, что сервис VK Видео подвел итоги 2025 года. Так, за год количество авторов выросло в два раза, а приложение установили свыше 91 миллиона раз. Платформа, исходя из данных Mediascope, является лидером в России по ежедневной и ежемесячной аудитории. Ежедневные заходы пользователей превысили 40 миллионов в первой неделе декабря. Тогда как ежемесячная аудитория составила 77 миллионов пользователей в ноябре. Среднее время просмотра в сутки выросло на 40%.

