Прямая трансляция: Путин выступает на расширенной коллегии Минобороны РФ

Фото, видео: © РИА Новости/Гавриил Григоров

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Президент заслушает доклад главы оборонного ведомства.

Президент России Владимир Путин 17 декабря выступает на расширенном заседании коллегии Минобороны России.

Выступая на мероприятии в 2024 году, глава государства сделал ряд заявлений о ходе спецоперации на Украине, о преступлениях киевского режима, а также о переломе на линии боевого соприкосновения. Кроме того, Владимир Путин касался темы деятельности США и НАТО, а также размещения высокоточных ракетных комплексов.

В ходе своего выступления на заседании президент отметил темпы развития Вооруженных сил России и внедрения новых технологий. Тогда Путин назвал стратегические ядерные силы одним из основных инструментов сохранения стабильности и защиты суверенитета России.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.