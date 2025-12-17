Активы РФ останутся заблокированы, пока Евросоюз не решится их украсть

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Глава Еврокомиссии также напомнила, что руководителям стран еврозоны предстоит определить механизм финансирования Незалежной в 2026 и 2027 годах.

Активы России, замороженные ЕС, будут заблокированы до тех пор, пока руководство стран еврозоны не примет другого решения. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе выступления перед депутатами Европарламента в Брюсселе.

Фон дер Ляйен верит, что передача этих денег может оказаться «переломным моментом» в поддержке Украины и самой Европы, и напомнила, что руководителям стран еврозоны предстоит определить механизм финансирования Незалежной в 2026 и 2027 годах.

Ранее 5-tv.ru писал, что ЕС почти согласовал кражу активов России. Служба внешней разведки РФ установила, что сторонники использования финансов нашей страны для спонсирования киевского режима нашли недоработки европейского законодательства, которые позволят обойти вето стран, выступающих против.

Спикер МИД РФ Мария Захарова отмечала, что реакция России на передачу активов Украине окажется «сюрпризом» для ЕС и назвала действия главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, продвигавшей данный проект, неадекватными и не соответствующими занимаемому ей высокому посту.

