Шесть тревожных признаков в среднем возрасте могут предсказать деменцию

Отдельные проявления депрессии задолго до старости способны сигнализировать о риске нейродегенеративных заболеваний.

Определенные симптомы депрессивного состояния, возникающие в среднем возрасте, могут быть связаны с повышенной вероятностью развития деменции в пожилые годы. К такому выводу пришли ученые. Результаты их работы приводит газета Daily Mail.

Исследование провели специалисты Университетского колледжа Лондона, которые на протяжении 23 лет наблюдали за более чем 5800 участниками. На момент начала работы средний возраст испытуемых составлял около 55 лет. Анализ данных показал, что риск деменции возрастает не столько из-за самого диагноза депрессии, сколько из-за конкретных ее проявлений.

Ученые обратили внимание на сочетание симптомов, связанных с повышенной нервной напряженностью, проблемами с концентрацией внимания и мышлением, снижением уверенности в себе, утратой эмоциональной близости с окружающими и неудовлетворенностью повседневной деятельностью. Если у человека присутствовало большинство таких признаков, вероятность развития деменции в будущем увеличивалась примерно на четверть.

Наиболее значимым фактором оказалась потеря уверенности в себе. По данным исследования, именно этот симптом сильнее всего коррелировал с последующим развитием деменции и повышал риск более чем наполовину.

Руководитель научной работы доктор Филипп Франк подчеркнул, что полученные результаты позволяют иначе взглянуть на ранние маркеры нейродегенеративных процессов. По его словам, анализ отдельных симптомов дает возможность выявлять людей из группы риска за десятилетия до появления выраженных когнитивных нарушений.

При этом ученые отмечают, что выявленная связь не означает неизбежного развития болезни. Далеко не у каждого человека с депрессивными симптомами разовьется деменция, так же как и не все пациенты с деменцией страдают депрессией. Ранее специалисты по здоровью мозга также предупреждали о возможной связи между употреблением газированных напитков, риском инсульта и развитием деменции.

