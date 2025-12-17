Стюардесса с 12-летним стажем назвала еду, которую не стоит есть в самолете

Фото: 5-tv.ru

Даже стандартное бортовое меню может таить в себе риски.

Британская стюардесса Шарлотта Крокер, проработавшая в авиации более десяти лет, поделилась рекомендациями по безопасному питанию во время авиаперелетов. По ее словам, даже стандартное бортовое меню может таить неожиданные риски, если не учитывать особенности организма на высоте. Советы бортпроводницы опубликовало издание Metro.

Крокер призналась, что сама строго фильтрует то, что ест и пьет в полете. В первую очередь, она советует отказаться от алкоголя, поскольку в условиях пониженной влажности в салоне он усиливает обезвоживание и ухудшает самочувствие. Также под запретом у нее газировка и блюда с избытком соли или специй.

«Я также избегаю газированных напитков и слишком соленых или острых блюд, поскольку они могут вызывать вздутие живота, а никто не хочет переживать такие ощущения во время полета», — поделилась она.

Отдельное внимание стюардесса уделила рискам пищевого отравления. Хотя подобные случаи происходят редко, полностью исключать их, по ее словам, нельзя. Причина — специфика работы на борту, где не всегда удается обеспечить идеальные санитарные условия.

«Бортпроводники делают все возможное, однако в процессе работы бывает шумно, крышки могут падать, и салат иногда не моется должным образом. Ввиду этого, я бы избегала еды, особенно фруктов и салатов, которые подаются не в герметичной упаковке», — подытожила она.

Медики, в свою очередь, напоминают, что забота о здоровье в полете не ограничивается только питанием. Ранее врач-флеболог Елена Смирнова отмечала, что простые движения — имитация ходьбы, вытягивание ног и вращение стопами — помогают снизить риск тромбозов во время длительных перелетов.

