Захарова предложила Украине задуматься, как она оказалась «рядом с медведем»

Захарова: Украина оказалась «рядом с медведем» и ей стоит об этом задуматься

Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Официальный представитель МИД РФ прокомментировала резонансное сравнение Александра Лукашенко.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на высказывание президента Белоруссии Александра Лукашенко, который посоветовал Украине «не будить спящего медведя». По ее мнению, в такой ситуации логично прежде всего задуматься о том, каким образом вообще оказалось возможным находиться рядом с этим «медведем».

«Хочется развить эту цитату и задать вопрос: не хотите ли вы себя спросить, <…> как вас туда занесло?» — сказала Захарова в радиоэфире Sputnik, ее слова приводят РИА Новости.

Дипломат также отметила, что у России и Европейского союза ранее существовал шанс выстраивать более амбициозные и взаимовыгодные отношения, а не ограничиваться форматом пассивного сосуществования. По ее словам, именно западные страны сознательно отказались от такого пути.

Накануне Александр Лукашенко заявил о необходимости для Украины восстановить диалог с Россией как с ближайшим соседом и воздержаться от провоцирующих шагов. Он подчеркнул, что любые изменения в языковой политике следовало проводить постепенно, а не через резкие меры, которые фактически лишали русскоязычное население права голоса.

Ранее Мария Захарова также прокомментировала высказывание вице-премьера и министра инфраструктуры Италии Маттео Сальвини, который провел историческую параллель между нынешними лидерами ЕС и фигурами прошлого. В своем Telegram-канале она обратила внимание на слова политика о том, что попытки подчинить Москву вряд ли увенчаются успехом, если этого не удалось ни Наполеону Бонапарту, ни Адольфу Гитлеру.

