Полиция Австралии предъявила обвинения по 59 пунктам террористу из Сиднея

Навиду Акраму вменяют 15 убийств.

Одному из участников стрельбы на пляже Бонди-Бич в Сиднее предъявлены 59 обвинений. Об этом сообщила полиция штата Новый Южный Уэльс.

Навиду Акраму, 24-летнему молодому человеку, инкриминируют совершение теракта, 15 убийств, 40 эпизодов нанесения телесных повреждений, использование огнестрельного оружия с целью убийства, публичную демонстрацию символов запрещенных организаций, а также размещение взрывчатых веществ.

Ранее правительство Австралии решило пересмотреть и ужесточить законы об обороте огнестрельного оружия после теракта.

В воскресенье, 14 декабря, на пляже в Сиднее двое преступников открыли огонь по людям, собравшимся на празднование Хануки. Жертвами стали 16 человек, также среди жертв террористического акта на пляже Бонди в Сиднее есть россияне, постоянно проживающие на территории Австралии. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что на мусульманском кладбище в Сиднее нашли свиные головы после теракта.

