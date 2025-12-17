Путин исполнил новогодние желания двух обратившихся на прямую линию детей

Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Подарок от российского президента получил 11-летний Владимир и 14-летний юнармеец Егор.

В преддверии Нового года президент РФ Владимир Путин исполнил желания двух детей, которые написали обращения на прямую линию. Об этом сообщил телеканал «Россия 24».

Подарок от российского президента получил 11-летний Владимир, который занимается дзюдо. Путин подарил мальчику синее кимоно.

«Хотел получить на Новый год подарок от президента. Удивительное чувство — сам президент дарит кимоно, это же не просто кто-то подарит», — рассказал мальчик.

Другой подарок получил 14-летний юнармеец Егор из Алтайского края. Мальчик мечтал полететь на самолете, но из-за болезней не смог осуществить желаемое. Егор надеялся, что президент поможет организовать полет.

«Я подумал, почему бы не попробовать обратиться к верховному главнокомандующему нашему — Владимиру Владимировичу Путину, так как я уже знаю, что он до этого помогал в осуществлении мечты другим детям», — рассказал мальчик.

Позже в эфире телепередачи Егор назвал полет потрясающим.

Ранее 5-tv.ru писал, о чем россияне спрашивают президента перед прямой линией. Свыше полутора миллионов обращений уже поступили в кол-центр прямой линии с президентом, которая состоится уже в эту пятницу. Телефоны не умолкают ни на минуту, онлайн-вопросы обрабатывает искусственный интеллект. В основном они касаются социальной сферы, здравоохранения, ЖКХ. Корреспондент «Известий» Антон Золотницкий — о том, что волнует жителей страны.

Пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова в кол-центре программы «Итоги года с Владимиром Путиным» ждали, но от работы не отвлекались. Пресс-секретарь российского президента подходил к операторам в перерывах между звонками. Интересовался подготовкой и сам раскрыл детали, как готовится глава государства.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.