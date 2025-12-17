Через дропперов в России ежемесячно прокручивают сотни миллиардов рублей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Схемы с подставными банковскими картами продолжают разрастаться.

Более двух миллионов человек в России вовлечены в дропперство — передачу своих банковских карт и счетов третьим лицам для проведения сомнительных операций. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.

По его оценке, через дропов каждый месяц проходит свыше 500 миллиардов рублей. Чаще всего такие схемы используют для ухода от налогов и обналичивания средств. Депутат подчеркнул, что ситуация только усугубляется, несмотря на заявления о снижении масштабов проблемы.

«Проблема заключается катастрофическая в том, что количество дропов не уменьшается. Я с сомнением отношусь к заявлениям о том, что количество дропов уменьшилось», — сказал Луговой в интервью ТАСС.

По его словам, около 30% дропов — это граждане соседних стран, прежде всего государств Средней Азии. Луговой рассказал о так называемых «самолетных турах», когда люди специально прилетают в Россию, открывают банковские счета, передают карты организаторам схем и сразу же улетают обратно.

Депутат отметил, что в подобные схемы нередко вовлекаются обычные люди, которые, не до конца осознавая последствия, соглашаются на быстрый заработок.

«Как технологичный враг, он постоянно меняет свои алгоритмы действия для того, чтобы уходить от тех ограничений, которые создает государство и в целом банковская система», — добавил Луговой.

Ранее Банк России сообщал, что к концу года среднемесячный объем операций по одной дроп-карте снизился до 100–150 тысяч рублей. В сентябре эти показатели были примерно в два раза выше. В ЦБ связывают это с тем, что время «жизни» подставных карт резко сократилось: если раньше они могли использоваться месяцами, то теперь на их выявление уходит от нескольких часов до суток.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.