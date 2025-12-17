ФСБ задержала в Сочи отца и дочь, готовившихся вступить в ВСУ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ

Задержанные собирали информацию о российских военных и планировали выехать на Украину для участия в боевых действиях.

Сотрудники ФСБ России совместно с абхазскими коллегами задержали в Сочи отца и дочь, которые собирали разведданные о ВС РФ и планировали присоединиться к украинским вооруженным формированиям. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с СГБ Республики Абхазия в г. Сочи задержаны граждане России, намеревавшиеся выехать на Украину для участия в боевых действиях в составе курируемого ГУР МО Украины военизированного формирования, признанного террористической организацией и запрещенного на территории России», — говорится в официальном сообщении ведомства.

В ведомстве уточнили, что отец и дочь самостоятельно вышли на связь с запрещенной организацией через мессенджер, получали инструкции и собирали информацию в отношении действующих военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации. Возбуждены уголовные дела по статье об участии в деятельности террористической организации.

