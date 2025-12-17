Назван лучший футболист 2025 года по версии ФИФА

Лучшим футболистом 2025 года по версии ФИФА стал Усман Дембеле

Нападающий «ПСЖ» ранее уже получил «Золотой мяч».

Победа француза во многом объясняется успехами его клуба, который в этом году выиграл вообще все: чемпионат, кубок, Лигу Чемпионов. К примеру, лучший тренер тоже из «ПСЖ» — Луис Энрике.

Ну а самый красивый гол, неожиданно, забили в чемпионате Аргентины, повторив легендарный удар шведского нападающего Златана Ибрагимовича.

