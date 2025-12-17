Гордость страны: подробности о Национальном центре «Россия» в Ханты-Мансийске

Фото, видео: © РИА Новости/Дмитрий Астахов; 5-tv.ru

Филиал знакомит посетителей с природой и историей Югры.

Филиал Национального центра «Россия» открылся в Ханты-Мансийске. Площадка включает в себя сразу несколько уникальных зон, посвященных разным темам: от знакомства с природой и историей через выдающихся жителей Югры до иммерсивного кинозала в формате авиационного салона.

«Ханты-Мансийскому округу действительно есть о чем рассказать, есть чем гордиться, есть что внести в общую копилку побед и достижений, которыми гордится вся наша страна. И мне кажется, очень удачное название команда филиала выбрала для открывающейся экспозиции — «Увидеть Югру — влюбиться в Россию», — сказал первый заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации, председатель организационного комитета Национального центра «Россия» Сергей Кириенко.

По мнению жителей и туристов, филиал центра «Россия» станет востребованной площадкой для проведения различных мероприятий. Гости также смогут узнать много нового о современных героях Югры, участниках спецоперации и олимпийских чемпионах.

«Есть экспозиция батальона „Югра“, в котором я непосредственно принимал участие в зоне специальной военной операции. Можно увидеть фотографии наших парней», — рассказал участник проекта «Герои Югры», кавалер Ордена Мужества Руслан Вахитов.

«Я думаю, сейчас молодежь еще больше гордится и верит в нашу страну. Потому что все заточено под это. И они видят достойный пример: олимпийских чемпионов, чемпионов мира, Европы. Они видят, когда люди поднимают флаг. И для меня всегда было целью: встать на пьедестал, чтобы поднялся российский флаг», — отметил олимпийский чемпион по тхэквондо, заслуженный мастер спорта России Максим Храмцов.

Это уже четвертый филиал, открытый в разных регионах страны. Национальный центр «Россия» появился в Москве в ноябре прошлого года. Он стал преемником одноименной масштабной выставки на ВДНХ.

