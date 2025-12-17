Залужный: население Украины воспринимает своих военных как врагов

Фото, видео: www.globallookpress.com/Kay Nietfeld; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

События в стране стремительно выходят из-под контроля.

Судя по следующим кадрам, на Украине не могут обеспечить права даже собственных граждан. В Днепропетровске сотрудники ТЦК жестоко избили мужчину, гулявшего с ребенком. Вмешаться попытались прохожие, но в ответ им брызгали в лицо из баллончика.

На этом фоне бывший главком ВСУ Залужный заявил, что события внутри страны стремительно выходят из-под контроля. И население Украины воспринимает своих же военных как врагов.

«Возникают серьезные риски, начиная от всплеска преступности и опасности на улицах как минимум. И это может привести к риску дестабилизации политической обстановки в стране, например — гражданской войне», — сказал экс-главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.

Экс-главком предупредил, что после мирного урегулирования серьезным испытанием станет возвращение солдат с фронта. Острым будет вопрос их трудоустройства. Кроме того, примерно миллиону человек потребуется социальная адаптация.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.