Ребенок артиста знает, что у него есть опора в виде отца, который всегда готов прийти на помощь.

У певца Стаса Пьехи не было в детстве отцовской фигуры, поэтому у него мало психологических ресурсов для воспитания собственного сына — Петра. Об этом рассказал сам музыкант в интервью коллеге Наталье Подольской.

Артист отметил, что он для ребенка является тем отцом, которому нечего предъявить, но при этом его нет рядом. Эта двойственность и мучает певца.

«Это то, почему я очень сильно загоняюсь. <…> Я приезжаю туда, но я не могу там быть постоянно. То есть я там столько, сколько я могу. И не только по работе, а сколько там мой резервуар отцовский вообще вмещает в себя. А он не большой. Потому что у меня не было отца, не было деда, у меня не было мужчин в системе» — подчеркнул Пьеха.

При этом он отметил, что Петр знает: у него есть опора в виде отца, который способен решить различные проблемы. Певец принимает участие в жизни сына как «кризисный менеджер», приходящий на помощь, «когда колокола и запахло гарью».

Артист признался, что он вносит малый вклад в воспитание ребенка, но принимает финансовое участие.

