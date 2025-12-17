Страсти в парламенте: дебаты в Мексике закончились массовой дракой

Фото, видео: Zuma\TASS/ТАСС; 5-tv.ru

Вот уж точно мексиканские страсти! Острые дебаты в парламенте закончились массовой дракой.

Конфликт вспыхнул при обсуждении так называемого закона прозрачности персональных данных, который, по версии оппозиции, хотели сделать как раз менее прозрачным.

В итоге разнимал депутатов председатель парламента, который сохранил часть волос разбушевавшимся коллегам. Но некоторым всё же потребовалась помощь врачей. Одна из участниц потасовки травмировала шею, а другая вернулась в парламент на костылях.

