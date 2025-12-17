Фото: 5-tv.ru

Следует придерживаться одного правила и некоторых рекомендаций.

Чтобы сохранить зрение в условиях цифрового напряжения глаз, следует придерживаться правила «20-20-20». Об этом в беседе с Lenta.ru рассказал детский офтальмолог, доктор медицинских наук, профессор Игорь Азнаурян.

Согласно этому правилу, необходимо каждые 20 минут отрывать глаза от монитора компьютера или экрана гаджета и на протяжении 20 секунд смотреть на объект, который находится приблизительно в 20 шагах.

Это помогает расслабить цилиарную мышцу, которая при длительной фокусировке на экране находится в постоянном напряжении. Это, в свою очередь, приводит к сухости глаз, усталости, покраснению и спазму аккомодации.

Врач порекомендовал установить правильное расстояние до монитора. Оно должно быть не менее 50-70 сантиметров, при этом центр экрана следует размещать на 15-20 градусов ниже уровня глаз. Особенно важно соблюдать эти советы для детей, у которых зрительная система еще формируется.

«Исследования показывают, что использование смартфонов с диагональю экрана менее 7 дюймов увеличивает риск развития близорукости в полтора раза по сравнению с работой за стационарным компьютером», — добавил офтальмолог.

Кроме того, по мнению эксперта, уход за зрением подразумевает полноценный сон и сбалансированное питание, богатое витаминами. Кроме того, необходимы регулярные физические нагрузки, которые улучшают кровообращение и снабжают глаза необходимыми веществами. Особенно полезны длительные прогулки на свежем воздухе.

Однако следует избегать длительного пребывания в помещениях с сухим воздухом, а при необходимости использовать увлажнители воздуха.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, близорукость чаще всего прогрессирует именно в детском возрасте. Именно поэтому родителям нужно грамотно контролировать нагрузку на зрение и следить за развитием глаз ребенка.

