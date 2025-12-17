Все изменится: как продлить водительские права в 2026 году

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Упрощенная процедура действовала в России последние три года.

В России перестанут автоматически продлевать период действия водительских прав. Временный механизм будет действовать до конца декабря.

А тем автомобилистам, у которых срок действия удостоверений истекает после Нового года, придется оформлять документ в обычном порядке: подавать заявление, проходить медкомиссию и платить госпошлину.

Упрощенная процедура действовала в России последние три года. Механизм вводили еще во время борьбы с последствиями пандемии коронавируса, чтобы избежать очередей и снизить нагрузку на госорганы.

Вернувшись к обычной схеме, правоохранители смогут лучше контролировать состояние здоровья водителей, что очень важно для безопасности движения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.