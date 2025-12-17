Германия выделит более 11 миллиардов евро Украине в 2026 году

Фото, видео: www.globallookpress.com/ Staff Sgt. Marco Gomez; 5-tv.ru

Сразу 15 государств взяли на себя новые обязательства по поддержке Киева в следующем году. Об этом заявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

По итогам последнего заседания контактной группы в формате «Рамштайн», ключевую роль в финансировании должна сыграть Германия. Берлин намерен выделить более 11 миллиардов евро. В основном на украинскую ПВО, беспилотную авиацию и артиллерийские боеприпасы.

Подтверждена и передача Киеву новых комплексов «Пэтриот». Вторым крупным инвестором станет Норвегия. Она согласилась направить почти шесть миллиардов евро. Ну а более скромные суммы — менее чем по миллиарду евро — на поддержку боевиков ВСУ выделят также Нидерланды, Великобритания и страны Балтии.

