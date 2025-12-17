Полмиллиона зрителей и финальный вердикт: чем закончилось дело Ларисы Долиной

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Теперь нижестоящий суд решит, когда звезда должна будет освободить квартиру.

Начинаем с истории, за которой без преувеличения следила вся страна. Верховный суд поставил точку в громком деле Ларисы Долиной. Сделка признана абсолютно законной, а квадратные метры в центре столицы остаются за покупательницей.

Заседание проходило в открытом режиме с трансляцией в интернете, которую посмотрели полмиллиона человек. Среди них, возможно, была и сама певица, которая в зал суда не явилась. Корреспондент "Известий" Артем Яковенко — о процессе года.

"Право собственности на жилое помещение остается за покупателем", — объявил судья.

После решения Верховного суда Полина Лурье не может сдержать слезы радости. Она только что выиграла дело у народной артистки.

"Вы знаете, у нас самое цитируемое к нам обращение сегодня: "Мы держим кулачки". Это так по-бытовому, но это настолько тепло", — поделилась адвокат предпринимательницы Светлана Свириденко.

Верховный Суд удовлетворил жалобу матери двоих детей и отменил решения нижестоящих инстанций по делу о квартире певицы. Теперь право собственности на жилье переходит покупательнице.

Сама Долина на решающее заседание не пришла. Ее представители при этом попросили не пускать журналистов. Но судьи решили иначе.

И за ходом слушаний могли следить все желающие, благодаря прямой трансляции. Таких набралось более полумиллиона человек.

Кто-то пришел поддержать лично, в весьма своеобразной форме.

"Лариса Долина — тоже человек-паук", — объявил мужчина в костюме супергероя.

Это отсылка к мошеннику, который при общении с Ларисой Долиной использовал паспорт с фотографией британского актера Тома Холланда, сыгравшего человека-паука в кино.

Разбирательства по делу Ларисы Долиной стали символом системного кризиса в сфере сделок с недвижимостью. Несмотря то, что у нас не прецедентное право, те, кто попал на «бабушкину схему», все равно могут апеллировать к сегодняшнему решению Верховного суда, тем самым повышая свои шансы не остаться на улице.

По статистике только за последний год у россиян с помощью дистанционного мошенничества похитили 157 квартир. Казалось бы, цифра в масштабах страны небольшая, однако этого хватило, чтобы вызвать настоящую панику.

Многие потенциальные покупатели теперь опасаются приобретать недвижимость у пожилых людей, ведь те чаще всего и становятся жертвами аферистов. После сегодняшнего заседания, кажется, настроения должны измениться. После неуверенных ответов защиты Долиной, на другой исход, похоже, и не было шансов.

Кстати, выяснилось, что Долина не сразу перевела все деньги мошенникам, а, значит, у нее было время подумать.

— Регистрация произошла, деньги получены и практически в тот же день переданы мошенникам, — заявила адвокат певицы.

— Ну, не совсем так. Если мы обратимся к материалам дела, то видно, что порядка 70 миллионов поступили на счет Ларисы Александровны, — возразил судья.

— Ну, в течение недели.

— Да, и они там пролежали какое-то время.

Кто точно обрадовался исходу дела, так это певица Слава, которая все последние дни жаловалась, что из-за скандала с коллегой по цеху не может продать свою недвижимость — покупатели относятся к артистке с недоверием.

Сколько времени будет у Ларисы на Долиной на то, чтобы освободить квартиру в престижном районе Москвы, скоро решит нижестоящий суд. Одновременно получили надежду на пересмотр своих дел другие потерпевшие, оставшиеся без жилья и без денег по такой же схеме.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.