Штурмовики на квадроциклах заставили ВСУ отступить. Лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

В условиях влажной погоды квадроциклы показали большую маневренность, чем мотоциклы.

Штурмовые мотогруппы группировки войск «Восток» на квадроциклах зачистили опорные пункты ВСУ в лесополосах Днепропетровской области.

Передвижение строилось скрытно: квадроциклы заходили в лесные коридоры короткими рывками, занимая промежуточные укрытия.

«Сейчас дожди, туманы, грязь сильная — на мотоциклах не всегда есть возможность заехать. Поэтому берем квадроциклы. Закатываемся, а уже после команды начинаем зачистку. Так и работаем», — рассказал командир взвода с позывным «Калаш».

Мотогруппы первыми вышли на передний край укреплений, используя маневренность квадроциклов для обхода и выхода во фланги противника. Упорные накаты штурмовиков вынудили боевиков оставить несколько подготовленных позиций и отойти.

«Чем хуже погода — тем нам легче: меньше наблюдения, меньше дронов. Технику оставляем подальше — километр-полтора. Дальше уже пешком, скрытно, по два-три человека. Так проще доходить», — объяснил командир взвода с позывным «Бумер».

Разрушение цепочки опорных пунктов в лесных массивах лишило ВСУ возможности удерживать промежуточные рубежи. Штурмовики закрепились на участке, расширив контролируемую зону и обеспечив условия для дальнейшего продвижения российской армии.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.